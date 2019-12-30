نقل مقر تجمع دول الساحل والصحراء من طرابلس إلى تشاد

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 01:36 صباحا
قمة دول تجمع دول الساحل والصحراء في نجامينا . (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية التشادية الأحد، عن توقيع اتفاق مع منظمة دول الساحل والصحراء لنقل مقرها الرئيسي بشكل موقت من العاصمة الليبية طرابلس إلى نجامينا.

ووقعت الاتفاقية في العاصمة نجامينا بين وزارة الشؤون الخارجية التشادية، والأمانة العامة التنفيذية لمنظمة دول الساحل والصحراء.

وأوضحت السلطات التشادية، أن هذا الاتفاق يأتي استجابة لقرار اتخذه رؤساء دول وحكومات تجمع الساحل والصحراء خلال قمة أبريل في نجامينا، حيث سيتيح لها نقل مقرها من طرابلس إنجاز مهامها بشكل صحيح.

«الساحل والصحراء» ينقل مقره من طرابلس

ويعتقد قادة دول الساحل، أن حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا والتصعيد العسكري، أثر بشكل مباشر على تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة بأكملها ما يستوجب تحركا إفريقيا لتسوية الأزمة.

وتجمع دول الساحل والصحراء هو منظمة إقليمية تتألف من 24 دولة إفريقية، تم إنشاؤها في فبراير 1998 بطرابلس، وتعمل أساسا من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي بين أعضائها ومواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، والمتمثلة أساسا في عدم الاستقرار والأزمة الغذائية والتصحر.

و يوم 16 فبراير 2013 تم تعديل ميثاقه في العاصمة التشادية أنجامينا، بتبني إعادة هيكلته بما يجعله أداة أقوى تركز على السلام والأمن والتنمية المستدامة.

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