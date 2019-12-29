بالصور.. مشروعات جديدة في حقل البيضاء النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 08:13 صباحا
مسؤولو شركة الخليج العربي للنفط خلال زيارة أحد المشروعات بحقل البيضاء النفطي. (شركة الخليج)

افتتحت لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، الجمعة، عددا من المشاريع في حقل البيضاء النفطي، شرق البلاد.

وحسب الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد افتتح رئيس لجنة الإدارة فضل الله أحتيتة المجمع السكني الجديد المتكامل بالحقل، الذي يحتوي على 56 غرفة سكنية وملحقاتها وصالات مجهزة بأحدث التجهيزات.

يذكر أن هذا المشروع من ضمن المشاريع السكنية الجديدة التي أقرتها لجنة الإدارة بجميع الحقول ومواقع الشركة لتأمين أماكن إقامة مناسبة لمستخدميها.

كما افتتح رئيس لجنة الإدارة وعدد من المسؤولين بالشركة ورشة النقل بحقل البيضاء بعد الانتهاء من صيانتها بما يخدم الحقل في مجال صيانة السيارات والآليات، وملعب كرة القدم المعشب بعد تجهيزه حسب المواصفات الفنية المتعارف عليها والشكل المطلوب.

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وزار مسؤولو الشركة مبنى غرفة التحكم بمحطتي الضخ الرئيسية (C P S) وتوليد الطاقة بالحقل للوقوف على سير العمل بها، ووضعوا حجر الأساس لمشروع بناء مجمع سكني ومسجد جديدين بحقل البيضاء.

وفي العام الماضي، استعاد حقل البيضاء طاقته الإنتاجية  البالغة 11 ألف برميل يوميا، وذلك بعد توقف دام ثلاثة أعوام. ويضخ إنتاج الحقل عبر خط قطره 24 بوصة، ثم خط قطره 30 بوصة تابع لشركة فيبا إلى ميناء رأس لانوف.

ملعب كرة جديد بحقل البيضاء النفطي. (شركة الخليج)
مبنى سكني جديد بحقل البيضاء النفطي. (شركة الخليج)
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