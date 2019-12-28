بعثة أوروبية تضم وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا تزور طرابلس.. 7 يناير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 12:13 صباحا
وزير الخارجية بحكومة الوفاق الطاهر سيالة والمسئول السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، (خارجية الوفاق)

أكد المسئول السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، عزمه زيارة ليبيا للالتقاء بالمسؤولين الليبيين في السابع من يناير القادم، صحبة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، للتباحث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بوريل، مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، وفق بيان لخارجية «الوفاق» أمس.

وبحسب البيان فإن الاتصال ناقش تطورات الأوضاع والاشتباكات في العاصمة طرابلس.

اجتماع في بروكسل الإثنين تمهيدا لزيارة مسؤول أوروبي رفيع إلى ليبيا

وتستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل الاثنين المقبل اجتماعا بشأن الأزمة الليبية يضم مسؤولين رفيعي المستوى بوزارات خارجية كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

ويهدف الاجتماع إلى الإعداد لزيارة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، التي سيترأسها «بوريل»، والتي من المرجح أن تتم قبل مؤتمر برلين المتوقع أن ينعقد في النصف الثاني من يناير المقبل، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو عن تحضيرات لـ«مهمة أوروبية» إلى ليبيا بقيادة بوريل، رفقة وزراء خارجية دول أوروبية.

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