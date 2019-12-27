اجتماع في بروكسل الإثنين تمهيدا لزيارة مسؤول أوروبي رفيع إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 ديسمبر 2019, 03:25 مساء
الممثل السامي للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل (أرشيفية: الإنترنت).

تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل الاثنين المقبل اجتماعا بشأن الأزمة الليبية يضم مسؤولين رفيعي المستوى بوزارات خارجية كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

ويهدف الاجتماع إلى الإعداد لزيارة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، التي سيترأسها الممثل السامي للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي، جوزيف بوريل، والتي من المرجح أن تتم قبل مؤتمر برلين المتوقع أن ينعقد في النصف الثاني من يناير المقبل، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

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وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو عن تحضيرات لـ«مهمة أوروبية» إلى ليبيا بقيادة بوريل، رفقة وزراء خارجية دول أوروبية.

ويرى بوريل أن الأزمة في ليبيا تمثل «مشكلة خطيرة للغاية» لأنها تقع على حدود الاتحاد الأوروبي، ويشدد، بحسب تصريحات في أوائل ديسمبر الجاري، على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي «لاعبًا عالميًّا»، داعيا إلى «بذل قصارى الجهد لتحسين الوضع في ليبيا وإيجاد حل سياسي وليس عسكريا للأزمة». كما أنه يدعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة، وكذلك عملية برلين التي يجري الإعداد لها منذ أكتوبر الماضي.

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