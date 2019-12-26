العدد 214 من جريدة «الوسط»: مسار برلين بين «الكريملين» و«القصر الأبيض» .. ونداء رئيس جامعة سبها

صدر اليوم الخميس، العدد الأسبوعي الجديد رقم 214 من جريدة «الوسط»، متضمنا عديد الملفات في شتى المجالات. وفي صدارة تغطياتنا للأسبوع الجاري، ما زلنا نتابع تداعيات مذكرتي التفاهم الموقعتين الشهر الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية، في المجالين البحري والأمني.

ورجحت تقارير دولية تصدر الأزمة الليبية قائمة أزمات العالم في العام 2020، في حين يستعد رجل الكريملين الروسي فلاديمير بوتين وسيد القصر الأبيض رجب طيب إردوغان لمفاوضات مرتقبة بحثا عن حلول لها، بالتزامن مع تحركات إقليمية ودولية تنادي بالحل السياسي، وتدفع نحو مسار «مؤتمر برلين» الذي لم تتحدد ملامح الطريق إليه، بعد. ووفق تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة لـ«الإيفاد»، فإن الأزمة الليبية «تزداد سوءا منذ تسعة أشهر»، واستند التقرير إلى الباحثة ماري فيتزجيرالد التي زارت ليبيا أخيرا، وقالت إن البلاد «أصبحت ساحة لحرب دولية بالوكالة».

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ودخلت ليبيا كجملة مفيدة في ملف المباحثات المعنية بالمنطقة، جنبا إلى جنب مع الملف السوري بالغ التعقيد. وعلى وقع التقارب التركي مع حكومة الوفاق، زار وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، هذا الأسبوع، في الرجمة، وفق بيان للقيادة العامة.

وعلى وقع زخات رصاص الاقتتال الأهلي، استقبل الليبيون، الثلاثاء، عيد الاستقلال الثامن والستين، وسط تساؤلات عن مصير الدولة التي تمناها الملك إدريس السنوسي، حين أعلن قيامها «مملكة متحدة» في الرابع والعشرين من ديسمبر العام 1951، قبل أن يطيح معمر القذافي النظام الملكي في 1969.

وإلى البلديات، نطالع رصدًا لما يعانيه المواطنون جراء أزمة السيولة المستمرة في عديد المدن الليبية، ومنها مدينة في بني وليد، فما زالت الأزمة تلقي بظلالها على المدينة منذ خمسة أشهر، بعد وصول آخر إرسالية في شهر أغسطس الماضي بقيمة 40 مليون دينار من المصرف المركزي بطرابلس، مما زاد من الأزمات التي يعانيها المواطن داخل المدينة في غياب الحلول وغياب دور الجهات المسؤولة، حسب بعض المواطنين.

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وفي حوار مع «الوسط» قال نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي، محمد أبوزيد، إن المجلس يشارك في النشاط الوطني، ويستهدف الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، مع مراعاة العادات والتقاليد الثقافية للمجتمع. كما تنشر الجريدة حوارا مع رئيس جامعة سبها الدكتور مسعود الرقيق، الذي قال إن الجامعة تتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب، معربا عن أمله في أن يصل الليبيون إلى قناعة أنهم إخوة.

وإلى الاقتصاد، سجل تطوير الإنتاج في الحقول النفطية نشاطًا متسارعًا الشهر الجاري مع إعلان زيادة الإنتاج بواقع 13 ألفًا و425 برميل يوميًّا في ثلاثة حقول نفطية حسب المؤسسة الوطنية للنفط. ووصف رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله الأمر بأنه «إنجاز مهم يزيد معدلات الإنتاج بما يصب في مصلحة الاقتصاد الليبي».

وذكرت دراسة تحليلية ليبية أن تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا من أقل التكاليف على صعيد الدول المنتجة الأخرى عالميا، موضحة أن إجمالي التكلفة التشغيلية والرأسمالية لإنتاج برميل النفط تصل إلى 6.31 دولار وهو ما يعني تحقيق ليبيا دخلا صافيا قدره 57.96 دولار في كل برميل.

ووفق الدراسة التي أجراها الخبير النفطي الليبي د. محمد أحمد فإن ارتفاع تكاليف التشغيل لا يعني ارتفاع الإنتاج دائما، وضرب مثلا على ذلك بالصين والنرويج اللتين ترتفع فيهما التكاليف التشغيلية، إلا أن إنتاجهما يظل متواضعا مقارنة بالدول التي تصرف أقل أو قريبا منهما مثل السعودية. وعن ليبيا توقع الخبير الليبي أن تصرف 2.4 مليار دولار كمصاريف تشغيل، وهو رقم اعتبره «لا يتناسب مع التكاليف الرأسمالية»، لكنه «معقول مقارنة بالدول الأخرى».

ونبقى في الاقتصاد، إذ أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، الأحد، إحالة مرتبات شهر ديسمبر الجاري إلى مصرف ليبيا المركزي من أجل استكمال إجراءات تسييلها وإحالتها إلى حسابات الجهات العامة.

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وإلى الثقافة، نرصد كواليس انتخاب المشاركين بأعمال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة الذي عـقد بتونس، الأسبوع الماضي، ليبيا لعضوية المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي لمدة عامين (2020- 2021)، كما نتابع أعمال اختتام فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجغبوب الثقافي، برعاية مكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المدني طبرق، وتنظيم الفرع البلدي الجغبوب.

ورغم ما تعانيه البلاد من أزمات، لم يغب الفيلم الليبي عن المشاركة بمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، الذي تقام فعالياته في الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير المقبل، حيث ضمت قائمة الأعمال المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية، الفيلم الليبي «السجين والسجان» من إخراج مهند الأمين.

وفي الرياضة، نطالع على صفحات الجريدة، استعدادات فريق «النصر» لكرة القدم، لخوض آخر مبارياته في ختام مشوار مرحلة الذهاب لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، الأحد، حيث يحل ضيفا على فريق بيدفيست ويست بطل جنوب أفريقيا في آخر مباريات العام الجاري.