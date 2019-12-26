بلدية مصراتة تسلم مركز تنظير الجهاز الهضمي معدات وأجهزة طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 01:01 مساء
بلدية مصراتة تسلم مركز تنظير الجهاز الهضمي معدات وأجهزة طبية، 26 ديسمبر 2019 (بلدية مصراتة)

تسلم مركز تنظير الجهاز الهضمي في بلدية مصراتة، أجهزة ومعدات طبية من البلدية، في إطار تنفيذ قرار المجلس البلدي بدعم المرافق الصحية في البلدية.

وشملت الأجهزة «جهازا خاصا بتحليل الهرمونات، وجهازا خاصا بتحليل الدم، ومستلزمات التحاليل الطبية للمختبر»، حسب بيان نشرته البلدية، اليوم الخميس، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن «البلدية ستقوم بصيانة جهازين طبيين لصالح المركز»، مؤكدا أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لقرار المجلس البلدي رقم 17 لسنة 2019، بشأن صرف مبلغ مالي لصالح المرافق الصحية بالبلدية، لتقديم الخدمات الأساسية لأسر النازحين.

بلدية مصراتة تسلم مركز تنظير الجهاز الهضمي معدات وأجهزة طبية، 26 ديسمبر 2019 (بلدية مصراتة)
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