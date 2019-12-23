«مصراتة لعلاج القلب» يتسلم أجهزة تنفس صناعي وشفط السوائل

«مصراتة لعلاج القلب» يتسلّم أجهزة ومعدات طبية, 26 يونيو 2019 (صحة الوفاق)

تسلم مركز مصراتة لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية، أجهزة ومعدات طبية؛ تنفيذًا لخطة وزارة الصحة في حكومة الوفاق، الهادفة إلى دعم القطاع الصحي العام.

وضمت الشحنة جهاز «ECHO»، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة شفط السوائل، وجهاز تخطيط قلب محمول، وأجهزة تخطيط القلب، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وشملت أيضًا جهاز تخطيط قلب بالإجهاد، وأجهزة الصدمة الكهربائية، وشاشات مراقبة العلامات الحيوية، ونقالات مريض، وثلاجة لتجميد البلازما، وأربعة كراسي خاصة بالتبرع بالدم، وأربعة بنوك دم، وثلاثة ميكروسكوب.

وفي نفس السياق، تسلم مستشفى زليتن التعليمي، جهاز قسطرة قلبية، ومنظار جراحي، وأجهزة تخطيط القلب، وجهاز تعقيم، وأجهزة تخدير.

وقدمت الوزارة إلى المستشفى أيضا «أجهزة تنفس صناعي، وجهاز تفتيت الحصى، وجهاز موجات فوق صوتية، وجهاز أشعة متنقل، وجهاز كي ولحام جروح».