للأسبوع الثالث على التوالي.. «جوازات سرت» تغلق أبوابها أمام المواطنين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 03:26 مساء

يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي، إغلاق مصلحة جوازات سرت، أمام المواطنين دون تدخل البلدية أو الجهات الأمنية أو أعيان قبائل المدينة، لحل الأزمة التي نشبت على خلفية مطالبة رئيس فرع المصلحة عميد الهادي أغنية الورفلي، قوة عسكرية تابعة لإحدى الكتائب من خارج سرت، بالمغادرة.

وأعلن رئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت، في العاشر من ديسمبر الجاري، إيقاف العمل بالفرع؛ بسبب «سب أحد أفراد القوة العسكرية المكلفة بحراسة المصلحة، منسق العلاقات بمجلس الحكماء بسرت، مسؤول لجنة تصوير المواطنين المتقدميين للحصول على مستندات السفر الجديدة»، وطالب بمغادرة القوة وتكليف أفراد شرطة بمهامها.

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يشار إلى وجود اتفاق بين مجلس الحكماء، وأعيان سرت، ومدير فرع مصلحة الجوازات بالمدينة، بشأن وضع آلية منظمة لملف المتقدمين للتصوير لمستند السفر عن طريق القبائل الاجتماعبة، ووفقًا للأولويات طبيًّا للمرضى والموفدين للخارج والطلبة، حيث صور فرع المصلحة خلال شهر أكثر من 1550 مواطنًا ومواطنة للحصول على مستند سفر جديد.

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