إيقاف العمل بـ«جوازات سرت» بعد الاعتداء على موظف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 03:52 مساء

أوقف فرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في سرت العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، إلى حين خروج أفراد الكتيبة العسكرية الموجودة في المصلحة بشكل نهائي.

وأعلن رئيس فرع مصلحة الجوازات بسرت، الهادى غنية إيقاف العمل بسبب اعتداء وتوجيه أحد أفراد حراسات المصلحة التابعيين لإحدى الكتائب من خارج سرت شتائم لمنسق العلاقات بمجلس الحكماء في سرت، مسؤول لجنة تصوير المواطنيين المتقدميين للحصول على مستندات السفر، ومحاولتهم التعدي عليه.

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وقال مصدر إدارى بالمصلحة لـ«بوابة الوسط» إن ايقاف العمل بدأ يوم الأربعاء الماضي، وسيستمر حتى خروج أفراد الكتية العسكرية المتواجدة في المصلحة، مشيرا إلى اتفاق مع مجلس الحكماء وأعيان سرت لإنهاء مصالح المتقدمين لاستخراج مستندات السفر والأولوية للمرضى والموفدين للخارج والطلبة.

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