«تنسيقية تمكين المرأة» تناقش قوانين المطلقات والأرامل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 01:50 مساء
جانب من اجتماع لرئيس لجنة تنسيقية تمكين المرأة الليبية عائشة البرغثي، 4 سبتمبر 2019 . (بلدية بنغازي عبر فيسبوك)

نظمت تنسيقية تمكين المرأة الليبية، التابعة للقيادة العامة في مدينة بنغازي، اليوم الأحد، ندوة علمية بعنوان «دراسة حالة القوانين المختصة بالمرأة الليبية المطلقة والأرملة».

وشهدت الندوة تبادل النقاش حول الورقات العلمية المقدمة من الأكاديميات المشاركات؛ بهدف الخروج بتوصيات تقدمها منسق عام التنسيقية، الدكتورة عائشة البرغثي، إلى قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر.

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وقالت البرغثي خلال الندوة: «إن القائد العام يدعم دور المرأة في بناء المجتمع الليبي» حسب وكالة الأنباء الليبة.

يشار إلى أن تنسيقية تمكين المرأة تأسست بقرار خليفة حفتر رقم 150 لسنة 2019، وتنظم بشكل دوري فعاليات مختلفة لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق المرأة الليبية.

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