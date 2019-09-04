بلدية بنغازي تؤكد دعمها لمبادرة تمكين المرأة

جانب من اجتماع راضية المذبل ورئيس لجنة تنسيقية تمكين المرأة الليبية الدكتورة عائشة البرغثي. (بلدية بنغازي عبر فيسبوك)

التقت عضوة المجلس التسييري بلدية بنغازي، المكلفة بمتابعة ملف الشؤون الاجتماعية، راضية المذبل، الأربعاء، رئيس لجنة تنسيقية تمكين المرأة الليبية لدعم ثورة الكرامة، الدكتورة عائشة البرغثي؛ لوضع آلية لدعم مبادرة تمكين النساء الرائدات والفاعلات ذوات الخبرة، للعمل في بناء الدولة، التي تأتي تحت شعار «المرأة الليبية تحتضن الوطن».



وأعربت المذبل، حسب بيان نشرته بلدية بنغازي عبر «فيسبوك»، عن سعادتها بالمشاركة في هذه المبادرة كونها ممثلة عن بلدية بنغازي رفقة ممثلات أخريات من قطاعات الدولة، معتبرة المبادرة تقديرًا للمرأة الليبية كشريكة المسيرة وأم الشهداء، ولعطائها وريادتها في خدمة مجتمعها ووطنها، بالإضافة إلى مسيرتها الحافلة بالإنجازات والمكتسبات في ميادين العمل.



وأشارت إلى أن «سيدات ليبيا الفضليات نماذج مضيئة في مسيرة الوطن، ودعم المرأة وتمكينها لتصبح نموذجًا داخل الدولة وممثلة عن دولتها أمام الدول ليس فقط لما حققته المرأة من إنجازات نوعية فحسب، وإنما للتطور المستمر في طبيعة الدور الذي تقوم به المرأة الليبية في مجتمعها».

جانب من اجتماع راضية المذبل ورئيس لجنة تنسيقية تمكين المرأة الليبية الدكتورة عائشة البرغثي. (بلدية بنغازي عبر فيسبوك)

جانب من اجتماع راضية المذبل ورئيس لجنة تنسيقية تمكين المرأة الليبية الدكتورة عائشة البرغثي. (بلدية بنغازي عبر فيسبوك)