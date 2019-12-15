انقطاع الاتصال بالصحفي فحيل البوم فور وصوله إلى مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 09:20 صباحا

انقطع الاتصال بالصحفي الليبي رضا الهادي فحيل البوم، رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي الليلة الماضية، قادمًا من تونس.

وقال أصدقاء للصحفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إنهم فقدوا الاتصال به أمس فور وصوله الساعة 11 ليلاً، إلى مطار معيتيقة، قادمًا من تونس.

فوز الصحفي الليبي رضا فحيل البوم بـ«جائزة العين المفتوحة»  

ورضا الهادي فحيل البوم ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ورصد خطاب الكراهية، نال جوائز في مجال الصحافة الاستقصائية. وهو عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الكيميائية، بجامعة الزاوية.

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