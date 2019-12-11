«صحة الموقتة» تشارك في المؤتمر الإقليمي حول الرعاية الصحية

شاركت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة في المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، الذي تحتضنه دولة الكويت.

وقال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بالوزارة، حسين العوامي، إن «المؤتمر يهدف إلى تعزيز نظم الرعاية الصحية المتكافئة داخل مراكز المحتجزين، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي تحمي الأشخاص تحت أي شكل من الاحتجاز».

وأضاف: «جلسات المؤتمر ناقشت العديد من المحاور حول عدد من التشريعات القانونية الدولية الإنسانية ذات العلاقة بالرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، التي تضمن التزام الجهات المسؤولة عن أماكن الاحتجاز منح حقوق النزلاء للحصول على خدمات الرعاية الصحية من خلال القوانين واللوائح الوطنية النافذة وكيفية تطبيقها».

ولفت العوامي إلى أن المؤتمر ناقش «الحوكمة الصحية المرتبطة بأماكن الاحتجاز والمكاتب المنظمة آليا بنظام المعلومات الصحية الموثقة للنزلاء عن حالاتهم الصحية، وكيفية تمويل خدمات الرعاية الصحية المقدمة فيها، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ تلك الخدمات، مع توزيع المسؤوليات والصلاحيات عليهم، وطرق توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية المهمة، وأساليب التعامل مع مرضى الأمراض المزمنة والمعدية والإجراءات المطلوبة لمكافحتها، والإجراءات المتبعة في معالجة الإدمان».

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وأشار العوامي إلى أن المؤتمر بحث كيفية «ضمان حقوق النزلاء في أماكن الاحتجاز، في توفير بيئة مناسبة ومناخ ملائم وتقديم خدمات التأهيل والإصلاح المنظمة، مع الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي للنزلاء والعاملين».