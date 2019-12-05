«صحة الموقتة» تحدد 5 شروط لاستجلاب أطباء زائرين أجانب

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الخميس 05 ديسمبر 2019, 05:40 مساء

حددت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، خمسة شروط لاستجلاب أطباء زائرين أجانب، محذرة العيادات والمصحات الخاصة والشركات الطبية، من استجلابهم «دون أخذ الأذن والموافقة من الوزارة».

وفي كتاب وجهه وزير الصحة سعد عقوب لكافة مديري شركات الخدمات الطبية وأصحاب المصحات والعيادات الخاصة، حدد فيه الشروط وهي «المؤهل العلمي معتمد من الجهات المختصة مرفق بالسيرة الذاتية ووثيقة التأمين والمسؤولية الطبية وإذن مزاولة المهنة من النقابة المختصة».

ولفت عقوب إلى أن «الوزارة ماضية في تطبيق القانون المتعلق بتنظيم عمل القطاع الصحي الخاص بالبلاد  وتتحمل مسؤوليتها في هذا المجال٬ داعية الجميع للتجاوب مع إدارة القطاع الخاص بالوزارة والمكاتب التابعة لها بالبلديات بتطبيقه».

وشدد الدكتور سعد عقوب على مديري شركات الخدمات الطبية وأصحاب المصحات والعيادات الخاصة ضرورة «التأكد من المؤهلات العلمية للأطباء الزائرين وإتمام الإجراءات الخاصة بهم ومطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها بالبلاد، مع تحمل كافة المسؤولية القانونية في حالة مخالفتها لمضمون هذا الكتاب».

وأشار وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب إلى أن هذه «الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة في هذا المجال عامة وشاملة، لمنح الموافقة للأطباء الزوار من الخارج».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خامنئي يوافق على اعتبار بعض ضحايا الاحتجاجات «شهداء»
دولى
كاميرا ترصد لحظة سخرية قادة فرنسا وبريطانيا وكندا من ترامب بقمة الأطلسي (فيديو)
دولى
«وفقا للاتفاق مع ليبيا».. تركيا تعلن بدء استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق المتوسط
ليبيا
الزعيم الكوري الشمالي يظهر على الحصان بين ثلوج جبل بايكتو
دولى
رئيس لجنة الحدود البحرية بـ«خارجية الوفاق»: المشاورات مع تركيا بدأت في 2010
ليبيا
مسؤول بـ«خارجية الوفاق»: ليبيا تترابط مع تركيا بخط بحري مستقيم.. والاتفاق معها ...
ليبيا
بالفيديو: كل ما يجب معرفته عن حقن البلازما
أناقة وجمال
بكين: واشنطن ستدفع ثمن اعتماد مشروع قانون بشأن مسلمي الأويغور
دولى
البنزرتي يضم مواطنه التونسي ويوزع مهامًا جديدة في المنتخب الليبي بين الشرق ...
رياضة محلية
«العالمية للأرصاد»: 2019 من بين ثلاثة أعوام الأكثر حرارة في التاريخ
دولى
بنك ياباني: أسعار الغذاء تحرق دخل الليبيين.. و«الزراعة» سبيل النجاة
ليبيا
مجلس الأمن يعرب عن «قلقه من التصعيد للعنف» و«تزايد مشاركة المرتزقة» في حرب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النظام الغذائي الصحي يقاوم الاكتئاب