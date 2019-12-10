انتهاء رصف وصيانة بعض الطرق في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 10:34 مساء
جانب من أعمال رصف بعض الطرق والشوارع في مدينة بنغازي، 10ديسمبر 2019 ( صفحة بلدية بنغازي على فيسبوك)

أنهت بلدية بنغازي، اليوم الثلاثاء، أعمال الصيانة والرصف لبعض الطرق والشوارع بالمدينة.

وشملت أعمال الرصف والصيانة، استبدال أنابيب رئيسية وفرعية وتوصيلات منازل ومحابس بخط مياه أنابيب وتوصيلات مياه الشرب على امتداد شارع جمال عبد الناصر، إلى جانب الرصف الموقت لطريق بأرض أبعيرة بحي بوعطني بطول 1300متر، وعرض 8 أمتار، وطبقة أسفلت سطحية 6 سم، بحسب بيان منشور على صفحة بلدية بنغازي على موقع «فيسبوك».

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كما أشار البيان إلى تكليف شركة شركة برقة للمقاولات بتنفيذ أعمال الرصف والصيانة تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، لافتا إلى الانتهاء من الرصف الموقت بشارع فلسطين، الرابط بين الدائري الرابع، وشارع أسماء بنت أبي بكر بـ«مساحة كُلية للقطعية 560 مترمربع»، إلى جانب صيانة لقطعية مساحتها 150 متر مربع اسفلت بمنطقة شبنة شارع فلسطين (الفحم)، فيما تعتزم البلدية صيانة قطعية أخرى بنفس الشارع خلال الأيام القادمة.

يشار إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن حزمة مشاريع لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الموقتة عبد الله عبدالرحمن الثني، بهدف توفير الخدمات الأساسية في مختلف المجالات.

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