شباب من بنغازي يطلقون حملة تشجير بشوارع المدينة

أطلق عدد من شباب مدينة بنغازي حملة تطوعية لتشجير شوارع المدينة، لتعويض المساحات الخضراء والأشجار التي فقدتها المدينة.

وقال عضو الحملة الأستاذ محمد القويري لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «انطلقت فكرة الحملة نتيجة لما نراه اليوم في شوارع المدينة من حالة تصحر وغياب للمساحات الخضراء والأشجار التي جرى إزالتها مع كل مشروع رصف للطرق بحجة التوسيع بالرغم من أهميتها في تحسين المناخ والمظهر العام بالمدينة».

وأضاف: «كما أن نظافة ومظهر شوارع المدينة لا يقع فقط على عاتق المؤسسات الحكومية وحدها بل هي مسؤولية تقع على كل سكان المدينة، ناهيك عن أنه لم تقم حملات كبيرة تشمل كل مناطق بنغازي منذ عدة سنوات».

وتابع قائلاً: «الإعلان عن الحملة كان في أواخر شهر أغسطس الماضي، لقياس ردود فعل أهالي المدينة حولها، وفي الحقيقة ردود الفعل كانت إيجابية لأبعد درجة وأطلقنا رابط تسجيل إلكتروني سجل به عدد كبير نسيبا ما بين متطوعين وداعمين للحملة من شركات ومؤسسات خاصة وحكومية وأفراد».

وأشار القويري إلى أنه «بعد شهر تقريبا جرى تقليم معظم أشجار المدينة بطريقة خاطئة من قبل شركات تابعة للدولة مما أثار حالة رفض مجتمعية لهذا العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا انعكس إيجابا على الحملة، حيث أصبح أهالي المدينة يطالبوننا بالإسراع والبدء في الحملة وبدأ تداول فكرة الحملة من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي».

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ولفت القويري إلى أن فريق الحملة المكون من «محمد جعودة والمهدي البهلول وجمال المصراتي ومحمد منير القويري وضع خطة الحملة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة ذات الاختصاص حتى لا تتعارض الحملة مع مخططات الدولة من رصف وتوسيع للطرق وغيرها من المشاريع ونضمن الاستدامة ما بعد الحملة، كما أن الحملة ستشمل كل مناطق بنغازي وما حولها دون استثناء، وسيجري في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن خطة الحملة بالكامل».