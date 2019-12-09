جلسة «طارئة» في مجلس النواب لمناقشة مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 04:09 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت).

قال مقرر مجلس النواب، صباح الترهوني، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح طلب عقد جلسة برلمانية لمناقشة مذكرتي التفاهم الموقعين أخيرًا بين حكومة الوفاق والحكومة التركية في المجالين الأمني والبحري.

وأضاف الترهوني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن عقيلة صالح طلب من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة عقد «الجلسة الطارئة»، في وقت يزور فيه رئيس المجلس مصر، ويعقبها بزيارة اليونان التي طردت السفير الليبي لديها اعتراضًا على المذكرة الليبية- التركية.

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وكان رئيس مجلس النواب توجه بخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس جامعة الدول العربية للمطالبة بـ«بطلان» مذكرتي التفاهم، و«عدم دستوريتهما ومخالفتهما للاتفاق السياسي»، مطالبًا بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مذكرتا التفاهم، التي أثارت ردود فعل غاضبة من قبل كل من: مصر واليونان والاتحاد الأوروبي.

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