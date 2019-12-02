عقيلة صالح يطلب سحب اعتماد حكومة الوفاق من الأمم المتحدة والجامعة العربية

رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. (موقع المجلس على الإنترنت).

طالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح، اليوم الإثنين، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، بسحب اعتماد حكومة الوفاق، واعتماد مجلس النواب وما ينبثق عنه باعتباره «الجسم الشرعي الوحيد»، على خلفية توقيع حكومة الوفاق على مذكرة تفاهم مع تركيا، بشأن التعاون العسكري، وترسيم الحدود البحرية بينهما.

وقال صالح إن السلطة التشريعية «لا تعترف بمذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة الوفاق والدولة التركية وما يترتب عليها من التزامات، ما يعني أن الدولة الليبية في حل منها ولا تتقيد بها»، وطالب عقيلة صالح كلا من غوتيريس وأبو الغيط باعتبار تلك المذكرة «كأن لم تكن»، حسب ما نشره موقع مجلس النواب.

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وأوضح في خطاب وجهه إلى غوتيريس وأبو الغيط إن «حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى مذكرات تفاهم بهدف الهروب من تصديق مجلس النواب عليها»، مؤكدا أن هذه المذكرة «مخالفة لما جاء في الاتفاق السياسي».

وقال رئيس مجلس النواب إن التوقيع على الاتفاقية دون التصديق عليها من المجلس يهدف إلى «التنازل على سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار في مياهها الإقليمية»، ويسمح بـ«استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي».