توافق بين مصر واليونان وقبرص بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 08:35 مساء
وزراء خارجية مصر وقبص واليونان. (أرشيفية: وزارة الخارجية المصرية)

توافقت كل من مصر واليونان وقبرص بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع الحكومة التركية أمس الأربعاء، حول المناطق البحرية، وفق ما أعلنه الناطق باسم الخارجية المصرية في بيان عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وقالت الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري أجرى، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بكل من وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، حيث تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ «إنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقا لاتفاق الصخيرات، فضلا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال».

اقرأ أيضا: اليونان تعلق على مذكرة التفاهم بشأن المناطق البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا

وفي أثينا: قال الناطق باسم وزارة الخارجية اليوناينة، ألكساندروس ينيماتاس، ردا على سؤال أحد الصحفيين بالخصوص «إن توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى؛ لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج منه أي أثر قانوني».

واعتبر الناطق باسم الخارجية اليونانية «أن هذا الإجراء لن يكون متسقا مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المجاورة»، وفق لما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية اليونانية.

اقرأ أيضا: مصر تدين توقيع حكومة الوفاق على مذكرتي تفاهم مع تركيا

كما أعربت الحكومة المصرية عن إدانتها توقيع حكومة الوفاق الوطني على مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية مع تركيا، مؤكدة أن «مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني»، وفق بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب ليبيا يتقدم مركزين عالميا في تصنيف «فيفا»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - كرسي السلطة والوطن!
كاريكاتير
المسماري: مقاتلات سلاح الجو استهدفت «ميليشيات تابعة للوفاق» اقتحمت حقل الفيل
ليبيا
الحكومة السودانية تلغي قانونا «انتهك» حقوق النساء لسنوات طويلة
دولى
في مثل هذا اليوم رحل مصطفى محمود المستيري، فنان الزمن الجميل
ثقافة وفن
زلزال عنيف يضرب اليونان ويشعر به سكان بنغازي والجبل الأخضر
ليبيا
600 رجل إطفاء يفشلون في إخماد حريق في كاليفورنيا
دولى
السراج والسفير الأميركي يناقشان «آفاق وقف الأعمال العدائية» حول طرابلس
ليبيا
خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا فعل سكان هذه القرية لإنقاذها من «الموت»؟