غسان سلامة يلتقي رئيس الحكومة الإيطالية

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة صباح الجمعة رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن غسان سلامة «بحث آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية المتعلقة بالأوضاع الليبية»، وفقًا للصفحة الرسمية للبعثة على «فيسبوك».

ولفتت البعثة في بيان مقتضب إلى أن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي «أبدى دعم بلاده الواضح لمساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراع القائم وتجنيب العاصمة مزيدًا من الأضرار وحماية المدنيين».

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي دعا الولايات المتحدة إلى لعب دور أساسي في ليبيا ومنطقة المتوسط الموسعة، مشددا على ضرورة أن تحظى جهود معالجة الحل السياسي للأزمة الليبية بدعم واشنطن.

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وجاءت دعوة كونتي في تصريحات أدلى بها للصحفيين في لندن عقب اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، على هامش مشاركتهما بقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».