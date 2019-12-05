برنامج تدريبي لمفوضية الانتخابات حول مشاركة ذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 ديسمبر 2019, 08:33 صباحا
إحدى جلسات التدريب حول المشاركة الانتخابية لذوي الإعاقة، 4 ديسمبر 2019، (مفوضية الانتخابات)

تنظم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برنامجاً تدريبياً حول المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان: «التدقيق على محطات الاقتراع والتصميم المعماري سهل الوصول»، بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري، في العاصمة التونسية.

وافتتح عضو المفوضية، عبدالحكيم الشعاب، الجلسة الأولى، مشيرا إلى أهمية المناسبة لتأكيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأوضح في كلمته، أهم التدابير التي اتخذتها المفوضية في سبيل تعزيز مشاركتهم، ومنها استحداث وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

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ويعمل برنامج التدريب ضمن محاور، أهمها: «تقديم الأطر القانونية لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، واستعراض المفاهيم والنماذج المتعلقة بمحطة الاقتراع التي تسهل وصولهم إليها، مع عرض نموذج لمحطة اقتراع يراعى فيها التصميم المعماري المناسب الذي يفي بشروط الوصول».

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