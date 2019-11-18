«مفوضية الانتخابات» تبحث التمكين الانتخابي للمرأة الليبية

اجتماع وحدة دعم المرأة بالمفوضية الليبية العليا للانتخابات، 17 نوفمبر 2019 ( المفوضية الليبيا العليا للانتخابات)

عقدت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الليبية العليا للانتخابات اجتماعا مع عدد من عضوات المجالس البلدية بالبلديات الليبية بمقر الإدارة العامة للمفوضية، لبحث دور الوحدة، والمهام المنوطة بها والهادفة لرفع مستوى التوعية المجتمعية للمرأة، وصولا بها إلى ممارسة حقها الانتخابي.

وافتتحت الجلسة التي عقدت أمس الأحد، إيناس الطويني، مسؤولة وحدة دعم المرأة بالمفوضية، موضحة ما هية الوحدة وأهميتها، ودورها في العملية الانتخابية، وبرامج عملها في سبيل تحقيق أهداف إنشائها، بحسب ما نشرته المفوضية العليا للانتخابات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين.

أقرأ أيضا ممثل الأمم المتحدة الإنمائي يبحث استعدادات المفوضية العليا للانتخابات للاستحقاقات القادمة

والاجتماع الذي يعتبر الثاني ضمن نشاطات الوحدة للعام 2019، استعرض مجموعة من النقاط التي تؤسس لتعاون ومشاركة بناءة، هدفها رفع مستوى وعي النساء بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

