«مفوضية الانتخابات» تبحث التمكين الانتخابي للمرأة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 02:19 مساء
اجتماع وحدة دعم المرأة بالمفوضية الليبية العليا للانتخابات، 17 نوفمبر 2019 ( المفوضية الليبيا العليا للانتخابات)

عقدت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الليبية العليا للانتخابات اجتماعا مع عدد من عضوات المجالس البلدية بالبلديات الليبية بمقر الإدارة العامة للمفوضية، لبحث دور الوحدة، والمهام المنوطة بها والهادفة لرفع مستوى التوعية المجتمعية للمرأة، وصولا بها إلى ممارسة حقها الانتخابي.

وافتتحت الجلسة التي عقدت أمس الأحد، إيناس الطويني، مسؤولة وحدة دعم المرأة بالمفوضية، موضحة ما هية الوحدة وأهميتها، ودورها في العملية الانتخابية، وبرامج عملها في سبيل تحقيق أهداف إنشائها، بحسب ما نشرته المفوضية العليا للانتخابات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين.

أقرأ أيضا ممثل الأمم المتحدة الإنمائي يبحث استعدادات المفوضية العليا للانتخابات للاستحقاقات القادمة

والاجتماع الذي يعتبر الثاني ضمن نشاطات الوحدة للعام 2019، استعرض مجموعة من النقاط التي تؤسس لتعاون ومشاركة بناءة، هدفها رفع مستوى وعي النساء بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
«المركزي» بالبيضاء: «احتياطي سري» يتراكم لدى «المركزي» في طرابلس
ليبيا
تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف عن العلاقة بين الرياضة والنمو الاقتصادي