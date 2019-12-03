سرقة جوازات دبلوماسية من سيارة في زاوية الدهماني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 10:00 صباحا
سرقة سيارة، (تعبيرية: الإنترنت)

تلقى مركز شرطة زاوية الدهماني (غرب طرابلس) بلاغا بسرقة جوازات سفر دبلوماسية من إحدى السيارات.

وقال صاحب البلاغ إن مبلغا ماليا سرق أيضا في الحادث، ويقدر بـ2500 دينار، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

ودعا البيان المواطينن إلى عدم ترك الأشياء القيمة في السيارة، مما يجعلها عرضة للسرقة، كما أشار إلى اتخاذ القسم الإجراءات القانونية اللازمة، واستمرار البحث لضبط الفاعل، واسترجاع المسروقات.

ويعمل المركز على قضية أخرى حاليا، وهي سرقة 350 ألف دينار من منزل مواطنة مقيمة في منطقة فشلوم، وقد اتهمت صهرها بسرقتها.

وبجمع المعلومات، اتضح أن المتهم غادر دون معرفة مكان تواجده، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار البحث لضبطه واسترجاع المسروقات.

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