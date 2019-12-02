المعداني يبحث ترتيبات عقد المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة العدوى

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 04:04 مساء
عميد المجلس البلدي سرت، مختار المعداني. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الإثنين، التحضيرات للمؤتمر الدولي الرابع لمكافحة العدوى مع رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عميد كلية الطب البشري بجامعة سرت.

وقال مسؤول ملف الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط»، إن اللقاء خُصِّص لمتابعة سير عمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي تحتضنه مدينة سرت في العاشر من الشهر الجاري، وناقش موقع الانعقاد والإقامة للضيوف.

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ولفت إلى أن المؤتمر سينعقد بمشاركة ممثلين من مصر والأردن والسعودية، إلى جانب نحو 100 مشارك يناقشون خلال جلساته المختلفة أوراقًا بحثية تتعلق بمكافحة العدوى.

 

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