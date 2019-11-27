ميزانيات البلديات على طاولة اجتماع مجلس الإدارة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 08:38 صباحا
اجتماع في مجلس الإدارة المحلية لمناقشة ميزانيات البلديات، 25 نوفمبر 2019، (صفحة المجلس على فيسبوك)

استضاف المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس اجتماعا خصص لمناقشة مسألة ميزانيات البلديات والجباية المحلية فيها.

يأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع مساعي نقل اختصاصات ذات طابع محلي من عدة وزارات إلى وحدات الإدارة المحلية بالبلديات، في محاولة للانتقال إلى الإدارة اللامركزية، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

حضر الاجتماع الأمين العام المساعد لأمانة المجلس أنور شلوف، والعضوان مصطفى المجذوب وخطاب خالد، ومستشار الأمانة منير شرميط، بالإضافة لعميدي بلدية جنزور فرج أعبان، وبلدية الزنتان مصطفى الباروني.

وشهدت الفترة الماضية عقد اجتماعات لوزارات الصحة والتعليم والحكم المحلي في حكومة الوفاق، من أجل نقل اختصاصاتها إلى مجالس البلديات، وهي الخطوة التي تلقى دعما كبيرا من المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تحدد هويات 160 من مسلحي «داعش» بشأن مذابح اليزيديين
عربى
ترشيح ثلاث نساء بينهن يمنية للفوز بـ«نوبل» حقوق الإنسان.. «كشفت سجونا سرية»
دولى
خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خطة فرنسية لوقف العنف ضد النساء.. مقتل 117 امرأة خلال 2019
دولى
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 10 نصائح لغسيل سيارتك