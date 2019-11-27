ميزانيات البلديات على طاولة اجتماع مجلس الإدارة المحلية

اجتماع في مجلس الإدارة المحلية لمناقشة ميزانيات البلديات، 25 نوفمبر 2019، (صفحة المجلس على فيسبوك)

استضاف المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس اجتماعا خصص لمناقشة مسألة ميزانيات البلديات والجباية المحلية فيها.

يأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع مساعي نقل اختصاصات ذات طابع محلي من عدة وزارات إلى وحدات الإدارة المحلية بالبلديات، في محاولة للانتقال إلى الإدارة اللامركزية، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

حضر الاجتماع الأمين العام المساعد لأمانة المجلس أنور شلوف، والعضوان مصطفى المجذوب وخطاب خالد، ومستشار الأمانة منير شرميط، بالإضافة لعميدي بلدية جنزور فرج أعبان، وبلدية الزنتان مصطفى الباروني.

وشهدت الفترة الماضية عقد اجتماعات لوزارات الصحة والتعليم والحكم المحلي في حكومة الوفاق، من أجل نقل اختصاصاتها إلى مجالس البلديات، وهي الخطوة التي تلقى دعما كبيرا من المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي.