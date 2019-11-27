بلدية سرت تشكل لجنة لحل مشكلة التعدي على أراضي الدولة

اجتماع موسع في بلدية سرت بشأن التعديا على أراضي الدولة. (بوابة الوسط)

بحثت بلدية سرت خلال اجتماع موسع، الثلاثاء، ملف العشوائيات والتعديات على أراضي الدولة في المدينة.

وأوضح مسؤول ملف الاعلام ببلدية سرت محمد الأميل، أن الاجتماع الذي ترأسه عميد البلدية مختار المعداني توصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة فرعية بشكل عاجل تتولى وضع ألية محددة، وتحديد التعديات والمختنقات والمخالفات والأراضي التابعة والمملوكة للدولة الليبية.

حضر الاجتماع عضو المجلس البلدى رئيس لجنة البنية التحتية غيث عبدالله، ومدير مديرية الأمن بسرت عميد الصديق بن سعود وعدد من المسؤولين المعنيين بالملف.

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وناقش المجتمعون خطوات وأليات البحث عن الحلول لإيقاف ملف التعديات على الأراضى الفضاء خصوصا المملوكة للدولة والمسطحات الخضراء بالمدينة وخارجها.

واتفق الحضور على تنبيه المواطنيين بعدم شراء أو بيع الأراضى الفضاء داخل المخططات المعتمدة إلا بعد مراجعة مصلحة التخطيط العمراني، للتأكد من تصنيف الأرض أو التقدم لمكتب الاسكان للحصول على ترخيص للبناء.

وأعلنت بلدية سرت الإثنين تنفيذ القرار 105 القاضي بإزالة المباني العشوائية داخل المدينة، حيث استهدفت أعمال الإزالة اللوحات الإعلانية والأكشاك المقامة بالمخالفة على الأرصفة والطرقات والميادين المملوكة للدولة.