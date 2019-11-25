إزالة المباني العشوائية داخل سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 09:54 صباحا
جانب من أعمال إزالة المباني العشوائية في سرت، 24 نوفمبر 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية سرت تنفيذ القرار 105 القاضي بإزالة المباني العشوائية داخل المدينة.

ونشرت، عبر صفحتها على موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأحد، صورا لأعمال الإزالة، التي استهدفت اللوحات الإعلانية والأكشاك المقامة بالمخالفة على الأرصفة والطرقات والميادين المملوكة للدولة.

ويترأس الحملة عضو المجلس البلدي إبراهيم مليطان ومندوبون عن مديرية أمن سرت والحرس البلدي، وعدد من الأجهزة الأمنية ومصلحة التخطيط العمراني وغيرها من القطاعات الأعضاء في اللجنة المشكلة بقرار عميد بلدية سرت رقم 105 بالخصوص.

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وبدأت الحملة في منطقة الألف وحدة سكنية وستستمر حتى إزالة كافة المباني العشوائية واللوحات الإعلانية المخالفة المقامة على الأرصفة والميادين والطرقات العامة.

إزالة اللافتات المخالفة
إزالة اللافتات المخالفة
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