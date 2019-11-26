السفير الألماني يشيد بإجلاء 116 مهاجرا من ليبيا إلى رواندا

السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتش. (أرشيفية: الإنترنت).

أشاد السفير الألماني في ليبيا، أوليفر أوفتش، اليوم الثلاثاء، بنجاح مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في نقل أكثر من 100 لاجئ من ليبيا إلى كيغالي في رواندا.

وأعلنت المفوضية أمس الإثنين، وصول 116 لاجئًا إلى رواندا، من بينهم عديد الأطفال المولودين في مراكز الإيواء في ليبيا، في رحلة نظمتها أول من أمس الأحد.

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وعبر السفير الألماني عن امتنان بلاده لرواندا على إنشائها «آلية عبور جديدة»، منوهًا بتعاون السلطات الليبية في عمليات نقل اللاجئين، حسبما نشر في تدوينة على موقع «تويتر».

وقالت مفوضية اللاجئين إن تلك المجموعة نُـقلت إلى مركز إيواء عند وصولهم إلى كيغالي، حيث تقدم المفوضية المساعدات لهم، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة والإسكان.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كشف في سبتمبر الماضي، وجود 53 ألفا و410 لاجئين وطالبي لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، منهم 5 آلاف و550 فردا تم تسجيلهم في عام 2019.