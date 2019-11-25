«مخاطر كبريتيد الهيدروجين» في ورشة عمل بمجمع مليتة الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 10:50 مساء
أحد مواقع شركة مليتة للنفط والغاز (ارشيفية: الإنترنت)

تنظم إدارة الصحة والسلامة والبيئة بشركة مليتة للنفط والغاز، الخميس المقبل، ورشة عمل بعنوان «مخاطر غاز كبريتيد الهيدروجين في المناطق الصناعية».

وتقام ورشة العمل بقاعة «مجمع مليتة الصناعي»، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني - شمال إفريقيا»، حسب بيان نشرته شركة مليتة للنفط والغاز، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وتهدف الورشة، إلى تكثيف الجهود من أجل تطوير كل المهارات والأنظمة والإجراءات التنفيذية المناسبة للتأكيد من إدارة مخاطر غاز كبريتيد الهيدروجين وكذلك اتخاذ التحوطات بشكل فعال وفقا للأسس والقواعد المعمول بها في شركة مليتة للنفط والغاز، حسب البيان.

ويعتبر غاز كبريتيد الهيدروجين من أشد المخاطر التي توجد في حقول النفط والغاز.

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