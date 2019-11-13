قسم السلامة بحقل أبوالطفل يوفر معدات إطفاء لمكتب الدفاع المدني في أوجلة

معدات الإطفاء التي استلمها مكتب الدفاع المدني بأوجلة من قسم السلامة بحقل أبوالطفل. (تصوير: محمد لالي)

وفر قسم السلامة بحقل أبوالطفل التابع لشركة مليتة للنفط والغاز، معدات إطفاء وتجهيزات السلامة وبعض الاحتياجات والمستلزمات لصالح مكتب الدفاع المدني في بلدية أوجلة.

قال عبدالرحمن التواتي، أحد موظفي قسم السّلامة بحقل أبوالطفل لـ«بوابة الوسط» إنّ هذه المساعدة جاءت بناءًا على مراسلات من إدارة مكتب الدفاع المدني بأوجلة لإدارة السلامة وحماية البيئة بالحقل بشأن توفير النواقص والاحتياجات الأساسية التي يعاني منها القسم.

وأضاف مدير مكتب الدفاع المدني في بلدية أوجلة، محمد عنودة لـ«بوابة الوسط» أنّ المكتب استلم عدة مستلزمات وتجهيزات تضمنّت خراطيم المياه وقواذف إطفاء وقفازات وقباعات حماية وغيرها.

وأشارعنودة إلى أنّ مكتب الدفاع المدني بأوجلة ينسق مع قسم السلامة بحقل أبوالطفل بشأن تدريب بعض منتسي المكتب في الحقل النفطي حتي يتسني لهم أداء واجباتهم المنوطة بهم على أكمل وجه.

من جهته قال التواتي إن قسم السلامة بحقل أبوالطفل سيعمل على توفير النواقص في الطلبيات المقبلة، مشيرا إلى أن المسؤولين بمكتب الدفاع المدني في أوجلة عن شكرهم وتقديرهم لمهندسي الشركة.