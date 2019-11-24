السفير الإيطالي يؤكد دعم ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 08:38 مساء
سيالة مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو, 24 نوفمبر 2019 (خارجية الوفاق)

أكد السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، حرص بلاده على دعم الجانب الليبي فيما يتعلق بالهجرة غير القانونية ووضع الحلول اللازمة لمعالجة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع السفير الإيطالي اليوم الأحد، بيان لـ«خارجية الوفاق».

السراج يبحث مع السفير الإيطالي ملف الهجرة غير الشرعية

وكان لقاء جمع السفير الإيطالي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بداية الشهر الحالي، في طرابلس، بحث أيضا ملف الهجرة غير الشرعية.

وشدد بوتشيني حينها على «التنسيق المشترك في مواجهة هذه الظاهرة ومكافحة الاتجار بالبشر»، حسبما ذكر المكتب الإعلامي الذي نبه إلى إشادة السراج بـ«ما تقدمه إيطاليا من دعم لخفر السواحل».

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