السراج يبحث مع السفير الإيطالي ملف الهجرة غير الشرعية

السراج في لقائه مع السفير الإيطالي. (صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بفيسبوك).

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني ملف الهجرة غير الشرعية، في لقاء جمعهما بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء.

واستقبل السراج سفير روما، لبحث «مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتداعيات العدوان الذي يستهدف العاصمة الليبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين»، بحسب ما جاء في صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بموقع «فيسبوك».

ونقل المكتب عن السفير الإيطالي تأكيد «موقف بلاده الرافض العدوان وما نتج منه من تهديد لحياة المدنيين، آملا أن يسفر مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية عن توافق بين الدول الإقليمية والدولية حول حل ينهي العدوان ويعيد الاستقرار إلى البلاد».

كما شدد بوتشيني على «التنسيق المشترك في مواجهة هذه الظاهرة ومكافحة الاتجار بالبشر»، حسبما ذكر المكتب الإعلامي الذي نبه إلى إشادة السراج بـ«ما تقدمه إيطاليا من دعم لخفر السواحل».

وفي لقائها مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا في 23 أكتوبر الماضي، دعت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة ليبيا في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن إيطاليا لن تترك ليبيا «وحدها تحارب هذه الظاهرة.. وسندعمها ببعض الأدوات والوسائل الفنية التي تفي بالغرض».

وأكدت أن «المجتمع الدولي يجب أن يتولى معالجة هذه المسألة. نحن في مرحلة إقامة دورات تدريبية خاصة بالعناصر الليبية في هذا المجال».