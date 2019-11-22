تطعيم 5 آلاف مواطن ضد الإنفلونزا الموسمية في سرت

أحد المواطنين يتلقى التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية (بلدية سرت)

أعلنت بلدية سرت تطعيم 5 آلاف مواطن خلال حملة للوقاية ضد مرض الإنفلونزا الموسمية في سرت، خلال الفترة بين 16 و21 نوفمبر الجاري.

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بقطاع الصحة بسرت محمد عبدالرحمن إدريس، إن الهدف من الحملة هو تحصين وحماية المستهدفين الأكثر عرضة للإصابة بمرض الإنفلونزا، لافتا إلى أنه جرى تقديم التطعيمات في سبعة مراكز ووحدات صحية بسرت وضواحيها، حسب بيان نشرته البلدية، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وأوضح إدريس أن المستهدفين هم «كبار السن فوق 55 عاما والنساء الحوامل والمصابون بالأمراض المزمنة كالسكر وضغط الدم»، مشيرا إلى أن الحملة تتواصل حتى يوم 28 نوفمبر، بإشراف إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وفي 16 نوفمبر، بدأ المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا للعام 2019، على أن تستمر حتى 28 من الشهر ذاته، وأصدر مدير عام المركز بدر الدين النجار تعميما إلى مشرفي برنامج التطعيمات بمناطق ومدن ليبيا يحدد الفئات المستهدفة من الحملة، وهي: «مقدمو الخدمة الصحية، والنساء في جميع مراحل الحمل، ومن يعانون من أمراض مزمنة منها (مرض السكري، وأمراض القلب والجهاز التنفسي، والجهاز الدوري والكلى والجهاز العصبي)».