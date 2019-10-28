«الأمم المتحدة للسكان» يدعو إلى إعطاء أولوية للحوامل في «تطعيم الأنفلونزا»

حملة تطعيم، (الإنترنت: أرشيفية)

دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى إعطاء أولوية لبعض الفئات في حملة التطعيم ضد مرض الأنفلونزا، التي ينظمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشار الصندوق إلى ضرورة الاهتمام بالنساء الحوامل، وكبار السن الذين تعدوا الـ50 عاما، وأيضا الذين يعانون أمراضا مزمنة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأمس، أعلن مركز مكافحة الأمراض انطلاق الحملة من 16 إلى 28 نوفمبر المقبل. وأوضح، في تعميم إلى مشرفي برنامج التطعيمات بجميع مدن ومناطق ليبيا، أن حملة التطعيم تستهدف مقدمي الخدمة الصحية، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والجهاز التنفسي.