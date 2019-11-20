شخص مجهول يترك جثة أمام باب الإسعاف بمستشفى الجلاء في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 09:48 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أفاد شهود عيان بأن شخصا مجهولا ترك جثة مجهولة الهوية أمام باب الإسعاف والطوارئ داخل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي شرق البلاد، اليوم الأربعاء.

وقال الشهود لـ«بوابة الوسط» إن رجلا قام بالترجل من سيارة وأنزل الجثة على الناقلة، فُطلب منه إبعاد السيارة عن باب الإسعاف والطوارئ بالمستشفى، إلا أنه «غادر هاربًا ولم يعد».

وأضاف الشهود، أن الجثة نقلت إلى قسم المشرحة البشرية (ثلاجة حفظ الموتى) لعرضها على الطب الشرعي للتعرف على سبب الوفاة والتعرف على هوية صاحبها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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