إنشاء فرع لـ«الضمان الاجتماعي» في المرج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 12:15 مساء
المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس حفيظة (أرشيفية: إنترنت)

أصدر المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور إدريس حفيظة، اليوم الأربعاء، القرار رقم « 604» لسنة 2019، بشأن إنشاء فرع للصندوق في المرج (شرق بنغازي)، تحت اسم «فرع صندوق الضمان الاجتماعي المرج».

ونصت المادة الثانية من القرار على تبعية أربع وحدات ضمانية للفرع وهي «الخدمات الضمانية العويلية، الخدمات الضمانية تاكنس، الخدمات الضمانية جردس العبيد، الخدمات الضمانية فرزوغة»، إضافة إلى نقل تبعية وحدة الخدمات الضمانية طلميثة إلى الفرع، من فرع الصندوق شرق بنغازي، حسب وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

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وأشار القرار إلى بدء الفرع في ممارسة الأعمال المنوطة به، بمجرد الانتهاء من إعداد الكادر الوظيفي وتجهيز المقر الخاص.

وفي 2 نوفمبر الجاري، أصدر حفيظة قرارا باستحداث فرع جديد في أوباري جنوب غرب ليبيا، وسيقدم خدماته لنحو 7000 مواطن بالمعاش، كما يغطي في نطاقه الإداري «أوباري وغات، شاملا الغريقة وبنت بية والعوينات».
 

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