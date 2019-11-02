استحداث فرع لـ«الضمان الاجتماعي» في أوباري لخدمة الجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 03:48 مساء
المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس حفيظة (أرشيفية: إنترنت)

أصدر المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس حفيظة، قرارا باستحداث فرع جديد في أوباري جنوب غرب ليبيا.

وقال مساعد مدير إدارة الإعلام بالصندوق خالد مفتاح الوريث، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الفرع الجديد سيحمل اسم «صندوق الضمان الأجتماعي - الجنوب الغربي»، ويشمل نحو 7000 معاش متقاعد ويغطي في نطاقة الإداري «أوباري وغات شاملا الغريقة وبنت بية والعوينات».

وأوضح الوريث، أن القرار جاء لتقريب الخدمات لشرائح المتقاعدين والمضمونين، مشيرًا إلى أن العمل سينطلق في الفرع المستحدث بشكل رسمي في يناير المقبل.

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