عماري زايد يبحث مع مديري الإدارات بالتعليم العالي مقترحات إعادة هيكلة القطاع

وزير التعليم عماري زايد، مع مديري إدارات التعليم العالي, 17 نوفمبر 2019 (حكومة الوفاق)

بحث عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، اليوم الأحد، مع مديري إدارات التعليم العالي، المقترحات بخصوص إعادة هيكلة قطاع التعليم بعد صدور قرار من المجلس الرئاسي بهذا الشأن.

ووفق بيان لحكومة الوفاق اليوم، حضر الاجتماع، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني علي السائح، مدير إدارة الدراسات العليا سعيد معيوف، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية مصطفى حمزة، مدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى عبدالرؤوف علي شوشان، مدير إدارة المتابعة سمية راشد، مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين صالح الغول، مدير إدارة الجامعات طاهر بن طاهر.

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واستعرض الاجتماع، وضع الإدارات التي لها علاقة بالتعليم العالي، والعراقيل التي تعترضها، وبداية العام الدراسي الجديد وافتتاح الكليات بالجامعات، وكيفية التنسيق للتواصل مع نقابتي الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد عماري، ضرورة التعجيل بإتمام إجراءات المنح المتأخرة للطلبة الدارسين في الخارج، وتذليل كل السبل لتلافي تأخرها مستقبلا.