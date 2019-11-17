عماري زايد يبحث مع مديري الإدارات بالتعليم العالي مقترحات إعادة هيكلة القطاع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 08:57 مساء
وزير التعليم عماري زايد، مع مديري إدارات التعليم العالي, 17 نوفمبر 2019 (حكومة الوفاق)

بحث عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، اليوم الأحد، مع مديري إدارات التعليم العالي، المقترحات بخصوص إعادة هيكلة قطاع التعليم بعد صدور قرار من المجلس الرئاسي بهذا الشأن.

ووفق بيان لحكومة الوفاق اليوم، حضر الاجتماع، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني علي السائح، مدير إدارة الدراسات العليا سعيد معيوف، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية مصطفى حمزة، مدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى عبدالرؤوف علي شوشان، مدير إدارة المتابعة سمية راشد، مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين صالح الغول، مدير إدارة الجامعات طاهر بن طاهر.

«تعليم الوفاق» تستعرض مطالب المعلمين في اجتماع مراقبي بلديات الجبل

واستعرض الاجتماع، وضع الإدارات التي لها علاقة بالتعليم العالي، والعراقيل التي تعترضها، وبداية العام الدراسي الجديد وافتتاح الكليات بالجامعات، وكيفية التنسيق للتواصل مع نقابتي الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد عماري، ضرورة التعجيل بإتمام إجراءات المنح المتأخرة للطلبة الدارسين في الخارج، وتذليل كل السبل لتلافي تأخرها مستقبلا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
شرطة واشنطن تعلن القبض على «سفاح التسعينات»
دولى
سجال في «الجنائية الدولية» حول محاكمة سيف الإسلام
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحضيرات «برلين» مستمرة في انتظار «الدخان الأبيض»
ليبيا
الولايات المتحدة تدعو «الجيش الوطني الليبي» إلى إنهاء هجومه على طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - قصة ولي الأمر والوطن والمال العام
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استطلاع دولي: 75% من المهاجرين يفضلون البقاء في ليبيا رغم صعوبة الأوضاع