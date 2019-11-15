«تعليم الوفاق» تستعرض مطالب المعلمين في اجتماع مراقبي بلديات الجبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 01:31 مساء
وزير التعليم في حكومة الوفاق الدكتور محمد العماري، 11 نوفمبر 2019، (تعليم الوفاق)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عقد اجتماع لمراقبي التعليم في بلديات الجبل والساحل الغربي، غدا السبت، سيتناول عدة بنود، أولها استعراض الجهود المبذولة لتلبية مطالب المعلمين المشروعة، وتنفيذ استحقاقاتهم المتعثرة.

وسيتطرق الاجتماع الاستعدادات لبداية العام الدراسي في كل مراقبة تعليمية، والتعرف على أبرز الصعوبات والنواقص التي تواجه المؤسسات التعليمية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يناقش أيضا مستجدات الإجراءات الخاصة بالمعلمين المنسبين حديثا، والملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية وديوان المراقبات.

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ويوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، انتهاء اعتصام المعلمين، وبدء العام الدراسي (2019 - 2020) يوم الأحد المقبل.

وقال عماري، إن اجتماعات عقدت خلال اليومين الماضيين مع مراقبي التعليم بالبلديات والنقابات والتنسيقيات، للاستماع إلى مطالب المعتصمين وتبادل الآراء بكل شفافية لحلحة المشاكل بأقل التكاليف الممكنة.

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