«الموقتة» تبحث وضع آلية لانعقاد الجمعيات العمومية لشركات هيئة النقل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 09:07 مساء
الأحيرش وعبد القادر والطاهر محمد ونجاة العريبي يجتمعون بديوان مجلس الوزراء، 11 نوفمبر 2019 (الحكومة الموقتة)

بحث نائب رئيس الحكومة الموقتة لشؤون الهيئات عبد الرحمن الأحيرش، اليوم الإثنين، وضع آلية لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، بحضور رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبد القادر، ورئيس ديوان مجلس الوزراء الطاهر محمد، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية نجاة العريبي، وفق بيان نشرته الحكومة الموقتة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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واستعرض الاجتماع الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها للشركات الجوية الناقلة التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة، ووضع آلية لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات التابعة للهيئة، حسب البيان.

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