إيطاليا: تراجع تدفقات الهجرة من ليبيا بنسبة 97%

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 09:32 صباحا
وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، (الإنترنت: أرشيفية)

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، إن تدفقات الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا، تراجعت بنسبة 97%.

وأضافت لامورجيزي، في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب حول مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق بشأن المهاجرين، أن «المبادرات المنصوص عليها في المذكرة قد تطورت تدريجيا، وبالتوازي مع ذلك، تراجعت المعطيات الخاصة بتدفقات الهجرة المغادرة من على السواحل الليبية»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأشارت الوزيرة الى أنه مقارنة بالبيانات الأخيرة للعام 2017، كان هناك انخفاض بنسبة 97.2٪ خلال العام 2019، معقبة: «إذا قارنا هذه البيانات مع تلك المتعلقة بتدفقات المهاجرين من بلدان أخرى، يظهر انخفاض أعداد القادمين من ليبيا هو الأكثر وضوحا».

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وفي الجلسة نفسها، كشفت لامورجيزي عن نيتها مطالبة حكومة الوفاق بتعديل اتفاقية الهجرة، لتشمل بنودا جديدة منها الإغلاق التدريجي لمراكز إيواء المهاجرين «التي تنتقد بسبب أوضاع حقوق الإنسان، واستبدال مراكز أخرى بها تديرها وكالات الأمم المتحدة»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».

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