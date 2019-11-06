توقيع عقود تنفيذ 7 مشروعات للبنية التحتية في طبرق بقيمة 12 مليون دينار

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 10:47 مساء
مراسم توقيع عقود تنفيذ مشروعات البنية التحتية في طبرق. (بوابة الوسط)

وقع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، صباح اليوم الأربعاء، عقود تنفيذ سبعة مشروعات خاصة بالرصف والبنية التحتية بقيمة 12 مليون دينار.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة عادل الزايدي وأعضاء المجلس التسييري للبلدية والنائب الصالحين عبدالنبي ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات.

وقال الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس لـ«بوابة الوسط» إن المشاريع التي وقعت عقود تنفيذها اليوم تشمل: رصف وصيانة الطريق المزدوج من بوابة المثلث حتى جزيرة شهداء البوستر وفتح طريق فرعي أمام مبنى الخطوط ورصفه ورصف طريق سوق النسر بالكامل.

وأضاف يونس أن من بين المشاريع استكمال مدرسة شهداء الناظورة ورصف طريق سوق العجاج وطريق باب درنة أمريرة بالإضافة لصيانة خط الصرف الصحي في حي باب درنة، مشيرا إلى أن الشركات المنفذة بدأت العمل اليوم الأربعاء.

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