عصر يحث قطاع الأعمال المصري على الاستفادة من الفرص الواعدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 10:20 مساء
وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة منير عصر مع رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية. (الإنترنت)

حث وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة، منير عصر، قطاع الأعمال والاستثمار المصري على ضرورة الوجود والاستفادة من الفرص الواعدة في إعمار ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عصر في القاهرة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية إبراهيم العربي، وشعب الغرفة المختلفة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة إن الاجتماع جرى خلاله التباحث بشأن عدة ملفات اقتصادية وسبل تعزيزها.

وأضاف المكتب الإعلامي أن وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة منير عصر «حث على ضرورة وجود قطاع الأعمال والاستثمار والاستفادة من الفرص الواعدة في إعمار ليبيا، مبينا عمق العلاقات التاريخية والشعوبية بين البلدين».

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