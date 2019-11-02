«يونيسف»: تقديم مساعدات لـ 350 أسرة في العامرية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 10:44 مساء
جانب من تقديم المساعدات الدولية إلى الأسر في العامرية. (الإنترنت).

أعلنت منظمة اليونيسف توزيع مساعدات لنحو 350 أسرة في منطقة العامرية، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، وصندوقا الأمم المتحدة للسكان والطفولة.

وأوضحت المنظمة أن المساعدات تنوعت ما بين غذائية ومستلزمات نظافة، وأغطية، مشيرة إلى أن وكالات الأمم المتحدة في ليبيا تعمل من أجل «لتقديم المساعدة الإنسانية الفورية إلى المحتاجين والمتضررين»، وفق ما ذكرت صفحة «يونيسف ليبيا» على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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وفي بيان لها أول أمس الخميس، شددت اليونيسف على «ضرورة أن يشعر الأطفال في ليبيا بالأمان في منازلهم، ومدارسهم وفقا لاتفاقية حقوق الطفل»، مشيرة إلى عقدها ورشة تشاورية لوضع خطة العمل الوطنية (2020 - 2025) لوقاية أطفال ليبيا من العنف.

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