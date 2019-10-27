القبض على خاطف تحرش بطفل في طرابلس

مقر مديرية أمن طرابلس. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الأحد، القبض على شخص «خطف طفلًا واحتجزه لإتيان أعمال شهوانية».

ووفق مكتب العلاقات العامة بالمديرية فقد «وردت إشارة لغرفة السيطرة مفادها بوجود طفل يصرخ داخل سيارة بدائرة مركز شرطة عين زارة». وأشار إلى أن «الفاعل لاذ بالهروب خلال انتقال رجال الأمن لمكان الطفل، مخلفًا وراءه هاتفه الذي سقط منه أثناء فراره».

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و«بجمع المعلومات من السيارة والهاتف، جرى التوصل لهوية الفاعل وأُلقي القبض عليه» وفق المديرية، و«اعترف المتهم بجرمه في التحقيق، إذ صور الطفل عاريًا أثناء قيامه بالتحرش به». واتخذت الإجراءات بشأنه وأُحيل للنيابة العامة.