ضبط متهم في 21 قضية سرقة ونصب بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 01:45 مساء
القبض على متهم، (الإنترنت: تعبيرية)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، القبض على متهم في 21 قضية، ما بين سرقة ونصب وخيانة أمانة وإتلاف أموال.

وتمكن أعضاء التحري بمركز شرطة طريق المطار من القبض على المتهم، الهارب منذ العام 2012، وقد اتخذت بشأنه الإجراءات القانونية، وأحيل للنيابة العامة، حسب بيان المكتب الإعلامي للمديرية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الأربعاء الماضي، تمكنت قوات مركز شرطة حي الأندلس من ضبط ثلاثة مسلحين من بينهم فتاة، استولوا على سيارة «كيا سيراتو - 2011» عنوة من صاحبها بجوار نادي الرمال.

ورصدت القوات مكان السيارة عن طريق جهاز التتبع بها، الذي تبين أنه مملوك لإحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة الهضبة، ثم داهمت المكان، وألقت القبض على المتهمين، كما عثرت على السيارة المسروقة وأسلحة وأعيرة نارية، وسيارة أخرى نوع «سامسونغ».

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