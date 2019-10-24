الصديق الكبير يشارك في اجتماع مع مديرة صندوق النقد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 أكتوبر 2019, 01:55 مساء
صورة تذكارية للصديق الكبير مع محافظي المصارف المركزية بأفريقيا والشرق الأوسط، (المصرف المركزي في طرابلس)

شارك محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في واشنطن.

وناقش الاجتماع أهم الأحداث والتطورات في المنطقة والتحديات المستقبلية، كما استعرض تجارب بعض الدول وبرامج دعم الصندوق للدول ذات الاقتصادات الهشة، حسب بيان المصرف المركزي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وحضر الكبير، يوم الجمعة الماضي، في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين لصندوق النقد، الذي ناقش عديدا من الموضوعات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي، والآفاق المستقبلية والتنمية الدولية في ظل التحديات القائمة، التي من أهمها الصراعات التجارية بين الدول الكبرى.

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وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تطورات النظام المالي العالمي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تهدف إلى دفع عجلة النمو والحد من مستوى الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

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