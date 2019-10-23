محافظ المصرف المركزي يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد بواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 09:40 مساء

‎حضر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، يوم الجمعة الماضي، الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفق بيان للمصرف المركزي، تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي والآفاق المستقبلية والتنمية الدولية، في ظل التحديات القائمة، والتي من أهمها الصراعات التجارية بين الدول الكبرى.

كما تم مناقشة تطورات النظام المالي العالمي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تهدف إلى دفع عجلة النمو والحد من مستوى الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

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