مقتل 3 مواطنين وإصابة 8 آخرين في قصف على منطقة الرملة بالعاصمة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 02:52 مساء

قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، إن ثلاثة مواطنين قتلوا، وأصيب ثمانية آخرون، في قصف جوي على شارع الأصفاح في منطقة الرملة، قرب طريق المطار في العاصمة طرابلس.

وأضاف الهاشمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المصابين نقلوا إلى مستشفى الطب الميداني السواني، لتلقي الإسعافات الأولية لحين نقلهم إلى مستشفيات ومصحات داخل العاصمة، مؤكدا أن أربعة من المصابين حالتهم حرجة، والأربعة الآخرين إصاباتهم متفاوتة.

وفي سياق متصل، أكد المكتب الإعلامي التابع لعملية بركان الغضب استهداف طائرة عسكرية شارع الأصفاح في منطقة الرملة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
«العفو الدولية» ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وحالات انتهاك حظر السلاح في «حرب ...
ليبيا
مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
جريدة «الوسط»: مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد المحلي
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حساسية الموز