رئيس مجلس النواب الليبي يهنئ قيس سعيد بفوزه في الانتخابات التونسية

هنأ رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، الرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة فوزه بالمنصب الجديد في الانتخابات التي جرت أمس.

وكشف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، أن المستشار عقيلة، تمنى للرئيس التونسي الجديد، التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، مبدياً التعاون المشترك فيما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الليبي والتونسي.

رسميًا .. قيس سعيّد رئيسا لتونس بـ 72,71 في المئة من الأصوات

وفاز قيس سعيّد برئاسة تونس في الانتخابات التي جرت بينه وبين غريمه رجل الأعمال نبيل القروي، أمس الأحد، بغالبية 72,71 % من أصوات الناخبين.