رئيس مجلس النواب الليبي يهنئ قيس سعيد بفوزه في الانتخابات التونسية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 10:19 مساء

هنأ رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، الرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة فوزه بالمنصب الجديد في الانتخابات التي جرت أمس.

وكشف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، أن المستشار عقيلة، تمنى للرئيس التونسي الجديد، التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، مبدياً التعاون المشترك فيما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الليبي والتونسي.

رسميًا .. قيس سعيّد رئيسا لتونس بـ 72,71 في المئة من الأصوات

وفاز قيس سعيّد برئاسة تونس في الانتخابات التي جرت بينه وبين غريمه رجل الأعمال نبيل القروي، أمس الأحد، بغالبية 72,71 % من أصوات الناخبين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة الخضراوات النيئة على الأمعاء